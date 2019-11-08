Spor
AZ Alkmaar Astana'yı farklı geçti08 Kasım 2019 Cuma 09:32 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 09:35
UEFA Avrupa Ligi L Grubu'nda AZ Alkmaar deplasmanda Astana'yı 5-0 yenerek gruptaki 2. galibiyetini aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar Astana deplasmanına konuk oldu. Kazakistan'da oynanan maçta Hollanda ekibi farklı kazandı.
Alkmar'ın golleri 29. ve 77. dakikalarda Boadu, 52. dakikada Fredrik Midtsjo, 57. dakikada Oussama Idrissi ve 75. dakikada Hatzidiakos'tan geldi.
5-0 biten maçta galibiyete uzanan AZ Alkmaar puanını 8'e yükseltti. Astana ise 4. maçından da puansız ayrıldı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi L Grubu Az Alkmaar Astana