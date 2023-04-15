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Spor
AA 15.04.2023 01:39

Çekya'da Türk bayrağını hazmedemediler

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 78-58 yenerek finale çıkan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde oyuncuların, maç sonunda Türk bayrağıyla sevinç gösterisi yapmasına görevliler izin vermedi.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ZVVZ USK Prag ile karşılaşan Mersin ekibi, karşılaşmadan 78-58 galip ayrılarak 16 Nisan Pazar günü oynanacak finalde Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi oldu.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin oyuncuları, maçın ardından tribündeki taraftarının önünde sevinç yaşadı. Bu sırada görevliler, oyunculara Türk bayrağı uzatmaya çalışan taraftarlara engel olmaya çalıştı.

Çekya'da Türk bayrağını hazmedemediler

Araya girerek bayrağı alan oyuncu Sinem Ataş, görevlilerin müdahalesiyle karşılaştı. Bir görevlinin bayrağı Sinem'in elinden alması üzerine takım arkadaşları, formalarındaki ay yıldız logosunu öperek duruma tepki gösterdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yazılı açıklamasında, "Şanlı Türk bayrağımızı sahaya almadılar ama ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kahraman yıldızları, formalarındaki Türk bayrağıyla göğsümüzü kabarttı. Sizlerle gurur duruyorum kızlar." ifadelerini kullandı.

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Çekya'da Türk bayrağını hazmedemediler
Çekya'da Türk bayrağını hazmedemediler
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