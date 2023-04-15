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Dünya
TRT Haber 15.04.2023 00:15

Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı

Azerbaycan-Ermenistan gerilimi spora da taşındı. Erivan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası açılış töreninde Azerbaycan bayrağı yakıldı. Eylem büyük tepki çekti.

Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarması sonrası Ermenistan ile yaşanan gerginlikler iki ülkenin normalleşme sürecine darbe vuruyor.

Geçtiğimiz günlerde iki Azerbaycan askerinin yolunu kaybedip Ermenistan sınırları içerisinde yakalanması sonrası darbedilmesinin yarattığı gerginlik sürerken bu kez Ermenistan’ın başkenti Erivan’da spora gölge düştü.

Avrupa Halter Şampiyonası açılışında büyük bir skandala imza atıldı.

Açılış töreninde, Şampiyona'ya katılan ülke bayraklarının sahneye çıktığı bölümde sıra Azerbaycan’a geldiğinde salonda ıslıklar yükseldi.

Ermenistan'a ceza verilip verilmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak

Ardından bir izleyici sahne önüne geçerek, Azerbaycan bayrağını taşıyan kızın elinden bayrağı alarak yaktı.

Görevlilerin anında müdahalesiyle eylemci salondan çıkartıldı ve bayrak göstericiden alındı

Söz konusu çirkin eylem karşısında Avrupa Halter Federasyonu'nun Ermenistan'a ceza verip vermeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.

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Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
Avrupa Halter Şampiyonası'nın açılışında Azerbaycan bayrağı yakıldı
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