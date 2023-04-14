Pakistan'da mahkeme, Merkez Bankasının seçimler için gerekli parayı sağlamasına hükmetti

Ulusal basındaki haberlere göre, aralarında Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial'ın da bulunduğu 3 kişilik mahkeme heyeti, iki eyaletteki seçimlere ilişkin durumu görüştü.

Mahkeme, Merkez Bankasının, Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçimlerin yapılması için 21 milyar rupiyi 17 Nisan'a kadar serbest bırakmasına hükmetti.

Parlamento, iki eyaletteki seçimler için kaynak ayrılmasını reddetmişti.

Hükümet, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılmasını istiyor.

Eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ise söz konusu iki eyaletteki seçimlerin Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda yapılmasını talep ediyor.

Hükümetten parlamento işlerine müdahale edilmemesi vurgusu

Savunma Bakanı Khajava Muhammed Asıf, kurumların parlamentonun işlerine müdahale etmesine hükümetin izin vermeyeceğini belirtti.

Asıf, parlamentonun "demokrasinin annesi" olduğunu vurgulayarak devlet kurumlarının anayasal sınırlarına saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Koalisyon hükümeti ortaklarından Pakistan Halk Partisi Eş Başkanı Asıf Ali Zerdari de tüm siyasi partilerin birlikte oturması ve bir sonraki genel seçimlere karar vermesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme, Seçim Komisyonunun kararını anayasaya aykırı bulmuştu

Pakistan'da Anayasa Mahkemesi, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde seçimlerin 8 Ekim'e ertelenmesini anayasaya aykırı bulmuştu.

Pencap ve Hayber Pahtunhva'da seçimlerin ertelenmesi kararını bozan mahkeme heyeti, Pencap'ta seçimin 14 Mayıs'ta yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyeti, Hayber Pahtunhva eyaletine ilişkin duruşmanın ise süreceğini bildirmişti.

Hükümet, seçimlerin 8 Ekim'de yapılacağını açıklamıştı

Koalisyon hükümeti, genel seçimlerin ve eyalet seçimlerinin 8 Ekim'de aynı gün yapılacağını açıklamıştı.

Eski Başbakan İmran Han, Seçim Komisyonunun Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde nisan ve mayısta yapılması planlanan seçimleri 8 Ekim'e ertelemesine karşı Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Eski Başbakan İmran Han'ın kararı doğrultusunda Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI), iktidarda olduğu Pencap Eyalet Meclisini 14 Ocak'ta feshetmişti. Bu kararın ardından 18 Ocak'ta da Hayber Pahtunhva'da Meclis feshedilmişti.