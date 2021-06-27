Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan takım Çekya oldu. Çekya, zorlu maçta rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Hollanda ise EURO 2020'ye havlu attı.

68. dakikada Çekya, sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda golü buldu. Kale alanında Tomas Kalas'ın indirdiği topu kafayla ağlara gönderen Tomas Holes, Çekya'yı 1-0 öne geçirdi.

80. dakikada Çekya farkı ikiye çıkardı. Rakiplerinden kurtularak ceza alanına giren Holes'in çevirdiği topa Patrik Schick hareketlendi. Yerden düzgün bir vuruşla rakip fileleri havalandıran Schick, EURO 2020'deki 4. golünü kaydetti.

Öta yandan 55. dakikada Hollanda'nın savunma oyuncusu Matthijs De Ligt, kırmızı kart gördü. Ceza sahası yakınlarında topu elle kesen De Ligt, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Çekya, çeyrek finalde Danimarka ile eşleşti. İki takım arasındaki çeyrek final maçı, 3 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak.

C Grubu'nda 3'te 3 yapan Hollanda, son 16'ya lider olarak çıkmıştı. Çekya ise D Grubu'nu 3'üncü sırada tamamlayarak "en iyi üçüncüler" kontenjanından son 16'ya kalmayı başarmıştı.