Süper Lig'in 7. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Çaykur Rizespor evinde Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, Hüseyin Göçek yönetecek.

Saat 19.00'da başlayacak mücadele, TRT Radyo 1'den canlı yayınlanacak.

8 puana sahip İsmail Kartal'ın talebeleri, zorlu maçı kayıpsız geçmek istiyor.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth.

3 puanı hedefleyen atmacalar, taraftarı önünde kazanarak, Başakşehir karşısında alınan farklı mağlubiyeti unutturmayı amaçlıyor.

Trabzonspor cephesi de Karadeniz derbisine kilitlendi. Beşiktaş'ı 4 - 1 yenerek moral bulan bordo mavililer, Rize deplasmanından da galip ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

İki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Bordo mavililer, 26 kez kazanan taraf olurken, Çaykur Rizespor ise 6 maçtan 3'er puanla ayrıldı.

Kaynak: TRT SPOR