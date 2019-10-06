Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dokuzuncu gününde, 5 kategoride madalyalar sahibini buldu.

Kadınlar bin 500 metrede mücadele eden Hollandalı atlet Hassan, 3.51.95'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırdı ve altın madalyaya uzandı.

Kadınlar 5 bin metrede Kenyalı Hellen Obiri, 14.26.72'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 4x100 metre bayrak yarışında Natalliah Whyte, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Jonielle Smith ve Shericka Jackson'dan oluşan Jamaika, 41.44'lük derecesiyle birinciliğe ulaştı.

Erkekler 4x100 metre bayrak yarışında Christian Coleman, Justin Gatlin, Michael Rodgers ve Noah Lyles'den oluşan ABD, 37.10 ile altın madalya kazandı.

Erkekler gülle atmada ABD'li Joe Kovacs 22.91'lik derece ve şampiyona rekoruyla, kadınlar üç adım atlamada da Venezuelalı Yulimar Rojas 15.37'lik derecesiyle altın madalya alan isimler oldu.

Kaynak: AA