Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen ve TRT'nin iletişim ortağı olduğu organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda son gün etkinlikleriyle sürüyor.

Festival dördüncü ve son gün etkinliklerinin ardından düzenlenecek kapanış töreniyle bugün sona erecek.

Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalı sevenleriyle buluştu.

İlk 2 gün Hedef Okçuluk Alanı'nda hünerler sergilendi

Festivalde okçu çocuklar, bu sene de festivalin ilk 2 gününde Hedef Okçuluk Alanı'nda hünerlerini sergiledi.

Etnospor Kültür Festivali spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaştı. Festivali ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı buldu. Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı buldu.

Oba alanında toylar sahnelendi

Festivalde düzenlenen toylar, ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Organizasyonda gelin toyu (Eski usule göre gelin gelmesi), beşik toyu (Bebek duasının beşikte okunması), tuşo toyu (Yürümeye başlayan çocukların yarışması) ziyaretçilerle buluştu.

Dünya lezzetleri Etnospor'da

Etnospor Kültür Festivali'nde 16 ülkenin geleneksel yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festivale gelen ziyaretçiler, kurulan standlarda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Filistin, Gürcistan, Kosova, Moldova, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sudan, Tanzanya, Tunus, Ukrayna ve Yemen'in geleneksel yemeklerinin tadına baktı.

Süper Lig'in yıldızları ok attı

4. Etnospor Kültür Festivali'ni Süper Lig'in yıldız futbolcuları ziyaret etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe'nin Kosovalı santrforu Vedat Muric ve milli futbolcusu Emre Belözoğlu geleneksel okçuluk alanında ok attı.

Futbolcular, katıldıkları organizasyonda ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Medipol Başakşehirli futbolcular Arda Turan ve Gökhan İnler de atlı gösterileri izledi.

Etnospor'da İsmail Balaban başpehlivan oldu

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Yapılan güreşlerin ardından İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Semih Turgut'un ikinci olduğu organizasyonu Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı.

Etnospor'a ilgi artıyor

Etnospor Kültür Festivali'nde katılım hem sporcu hem de ziyaretçi sayısı bakımından her geçen önemli bir artış gösteriyor.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda 2016'da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali'ne 500 sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı.

Festival, ikinci yılında Yenikapı'ya taşındı. Mayıs 2017'de düzenlenen organizasyonda 850'ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı.

Yenikapı Meydanı'nda Mayıs 2018'de düzenlenen ve 900'e yakın sporcunun katıldığı 3. Etnospor Kültür Festivali'ni ise 1 milyonun üzerine ziyaretçi takip etti.

Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Ulaşım alternatifleri

Ziyaretçiler, Etnospor Kültür Festivali'ne farklı alternatifleri kullanarak ulaşabilecek.

Atatürk Havalimanı'nda yapılacak organizasyona ziyaretçiler özel araçlarının yanı sıra toplu taşımayla da gidebilecek.

Özel araçlarını tercih eden vatandaşlar, Atatürk Havalimanı'ndaki otoparka park ettikten sonra servislerle festival alanına taşınacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosu ile Marmaray da festivale ulaşmak isteyenler için önemli bir alternatif olacak. Metro çıkışından ve Marmaray'ın Yeşilköy ve Yeşilyurt duraklarından servis araçları ziyaretçileri festival alanına götürecek. Marmaray duraklarından yaklaşık 10 dakika yürüyerek de alana ulaşılabilecek.

Festivalin yaya girişi, Havuzlu Kavşak'a yaklaşık 500 metre uzakta bulunuyor.

Kaynak: AA