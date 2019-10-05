Spor

Göztepe'den Kayserispor'a fark

05 Ekim 2019 Cumartesi 20:10 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:13

Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında adeta coştu. Geride kalan 6 haftada sadece 2 gol atan İzmir ekibi, rakibini 4-0'la geçti. Göz-Göz, 1 penaltı atışından da yararlanamadı.