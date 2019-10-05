Göztepe'den Kayserispor'a fark05 Ekim 2019 Cumartesi 20:10 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 20:13
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe, konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında adeta coştu. Geride kalan 6 haftada sadece 2 gol atan İzmir ekibi, rakibini 4-0'la geçti. Göz-Göz, 1 penaltı atışından da yararlanamadı.
Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-0 yendi.
50. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Napoleoni, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0
67. dakikada sağ kanattan Serdar Gürler'in kullandığı kornerde Alpaslan Öztürk'den seken topa vuran Castro, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarı attı.
70. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında ceza sahası içinde defansı çalımlayan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda top, direkten döndü.
85. dakikada Göztepe'nin atağında Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada Jerome'nin vurduğu meşin yuvarlağı kaleci Lung, dışarı çeldi.
90+1. dakikada Tavares'in ceza sahası içinde yerde kalması üzerine hakem Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. VAR'ın uyarısı üzerine hakem, müdahalenin ceza sahası dışında olduğunu belirtip serbest vuruş kararı verdi. Atila Turan'ın kullandığı serbest vuruş, defanstan döndü.
Karşılaşma Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: TRT Spor, AA