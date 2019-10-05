Spor
Fransa'ya Türkiye maçı öncesi kötü haber05 Ekim 2019 Cumartesi 17:23 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:31
14 Ekim'de A Milli Futbol Takımımızı konuk edecek olan Fransa'da aday kadrosuna çağrılan Tottenham'ın kalecisi Hugo Lloris sakatlandı.
İngiltere Premier Lig'de deplasmanda Brighton & Hove Albion'a 3-0 mağlup olan Tottenham'da Hugo Lloris şoku yaşanıyor.
Lloris, maçın 3. dakikasında yedikleri gol esnasında sol kolundan sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı.
Hugo Lloris, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü Türkiye'yi konuk edecek olan Fransa Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılmıştı.
Kaynak: TRT SPOR, AA
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