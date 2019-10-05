Giresunspor siftah yaptı05 Ekim 2019 Cumartesi 16:39 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:18
TFF 1. Lig'de Giresunspor, sahasında haftaya lider giren Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Ege ekibi, bu yenilgiyle zirve yolunda yara aldı.
TFF 1. Lig'in 7'nci haftasında Giresunspor, lider Akhisarspor'u ağırladı.
Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan maçtan ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Konuk Akhisarspor'da Bjarnason 86. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sezonki ilk galibiyetini alan Giresunspor puanını 5'e çıkarırken 14 puanda kalan Akhisarspor zirve yolunda yara aldı.
Isaac Promise unutulmadı
Bu arada Giresunspor futbolcular, gol sevinci sırasında bir süre önce kalp krizi sonucu hayatını kaybeden yeşil-beyazlı ekibin eski oycuncusu Isaac Promise'nin 20 numaralı formasını açtı.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Özgüç Türkalp, Önder Yılmaz, Furkan Ürün
Giresunspor: Adriano, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 83 Alperen Aydın), Mehmet Taş, Landel, Ahmet İlhan Özek, Rusescu, Özgür Can Özcan (Dk. 62 Tanase), Murat Akça, Del Valle (Dk. 80 Renan Foguinho)
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman (Dk. 46 Aykut Çeviker), Musa Nizam (Dk. 46 Kadir Keleş), Alperen Babacan, Burhan Eşer, Muhammet Reis (Dk. 73 Ergin Keleş), Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk
Gol: Dk. 10 Rusescu (Giresunspor)
Kırmızı kart: Dk. 86 Bjarnason (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 80 Del Valle, Dk. 90+2 Mehmet Taş, Dk. 90+5 Adriano (Giresunspor)
Kaynak: TRT SPOR, AA