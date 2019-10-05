Spor

Giresunspor siftah yaptı

05 Ekim 2019 Cumartesi 16:39 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:18

TFF 1. Lig'de Giresunspor, sahasında haftaya lider giren Akhisarspor'u 1-0 mağlup ederek, bu sezonki ilk galibiyetini aldı. Maçı 10 kişi tamamlayan Ege ekibi, bu yenilgiyle zirve yolunda yara aldı.