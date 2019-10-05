Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, normal sezonun ilk haftasında Real Madrid deplasmanına çıktı.

Sarı lacivertliler, yeni transferleri Nando De Colo ve Derrick Williams'tan çok önemli katkı alsa da parkeden 81-77 mağlup ayrıldı.

Real Madrid'in Arjantinli yıldızı Facundo Campazzo, 14 sayı, 8 asist, 3 ribaunt ve 2 top çalmayla maçın öne çıkan ismi oldu.

Bir diğer temsilcimiz Anadolu Efes ise transfer döneminin dikkat çeken ekibi Barcelona'yı konuk etti.

Sakat olan Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois'dan yoksun parkeye çıkan Efes, hücumda alışılagelmiş temposunun uzağında kaldı.

Flaş transferi Nikola Mirotic ve Brandon Davies'in oyunuyla kontrolü elinde tutan Barcelona, 74-64'lük skorla kazanan taraf oldu.

Son şampiyon CSKA Moskova, ligin yeni ekibi Valencia ile deplasmanda karşılaştı.

Yeni transferleri Darun Hilliard ve Mike James'ten 42 sayılık katkı alan CSKA, rakibini 96-71 mağlup ederek, sezona iyi başladı.

4 yıl aradan sonra Avrupa Ligi'ne geri dönen Asvel, Olympiakos'u konuk etti.

Tony Parker'ın başkanlığını yaptığı Fransız ekibi, sahadan 82-63 galip ayrılarak, sezona harika bir başlangıç yaptı.

Ettore Messina'yı takımın başına getiren Olimpia Milano, Bayern Münih'e konuk oldu.

Karşılaşmanın büyük bölümünü önde götüren Alman ekibi, maç sonunda rakibinin geri dönüşüne izin vermedi, 78-64'lük skorla gülen taraf oldu.

Panathinaikos, Kızılyıldız’ı konuk ettiği maçta mücadeleye kötü başlasa da rakibini 87-82 mağlup etmeyi başardı.

DeShaun Thomas 18 sayı, 11 ribaund ile sezonun ilk double-double'ına imza attı.

Play-off'u hedefleyen iki takımın maçında Baskonia, Zalgiris'i deplasmanda 70-58'lik skorla devirerek, sezona iyi başladı.

Haftanın diğer maçlarında ise Khimki, Maccabi Tel Aviv'i 89-83, Alba Berlin de Zenit'i 85-65'lik skorla mağlup etti.

Kaynak: TRT SPOR