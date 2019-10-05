Profesyonel futbol hayatına Porto'da başlayan Daniel Candeias, aralarında Benfica, Nürnberg, Granada, FC Metz, Alanyaspor ve Glasgow Rangers'ın da bulunduğu 10'un üstünde takımda forma giydi. Candeias, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'ne imza attı.

31 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, "en"lerini ve Türkiye hakkındaki görüşlerini trtspor.com.tr'e anlattı. İşte Daniel Candeias'ın yanıtları...

Soru: Porto’da oynayan birçok oyuncu Türkiye’ye transfer oldu. O zamandan bu yana Türkiye’yi takip ediyor muydu?

Candeias: Tabiki ben de daha önce Türkiye’de Alanyaspor’da oynadım. O dönemdeyken de burada oynayan arkadaşım Castro vardı. Direkt tanışmıyoruz ama Quaresma da var, onları takip ediyordum. Görüştüğüm arkadaşlarım da vardı onlar üzerinden Türkiye’yi takip ediyordum.

Soru: Çalıştığı en iyi teknik direktör?

Cevap: Her antrenörden öğrendiğim birçok şey oldu, hepsinden önemli şeyler öğrendim. Ferreira ile çalışmaya başlayınca hayatımdaki en önemli adımları onunla attım .Portekiz Ligi’ne başlamamda önemli bir katkısı oldu.

Soru: Futbola başlarken kendisine idol olarak gördüğü biri var mıydı?

Cevap: Öncelikle kendi pozisyonumdaki oyuncular dikkatimi çekiyordu, onları takip ediyordum. En önde gelen Quaresma. Luis Figo’nun da hayranıydım. Quaresma daha sonra biraz daha öne çıkmaya başladı.

Soru: Türkiye hakkında neler düşünüyor? Türkiye’yi tercih etmesinde bu düşünceler etkili oldu mu?

Cevap: Gelmeden önce burayı bilen burada oynamış bazı arkadaşlarımla görüştüm. Evinizden ayrılıyorsunuz, yeni bir ülkeye gidiyorsunuz, orayla ilgili kafanızda bazı düşünceler oluyor. Fakat buraya geldiğimde çok iyi karşılandım. İlk günden bugüne kendimi evimde gibi hissediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum.

Soru: Türkiye Ligi’nde en çok zorlandığı savunma oyuncusu kim?

Cevap: Galatasaray’da oynamış Lionel Carole ve Beşiktaş’ta oynamış Adriano güçlü oyuncular, onlara karşı oynarken zorlandığımı hissettim.

Soru: Türkiye’de beğendiği genç yetenek var mı varsa kim?

Cevap: Trabzonspor’da 10 numara oynayan Abdülkadir Ömür, dikkatimi çeken oyunculardan bir tanesi. Bunun yanı sıra kendi takımımızın içinde çok yetenekli bir genç var. İleride çok büyük bir futbolcu olacağına inanıyorum. Bu potansiyele sahip o da Berat. Bu şekilde çalışmaya devam ederse ileride onu ülkenin önemli futbolcularından birisi olarak göreceğiz. Buraya transfer olduğumda çok kısa süre içerisinde Mert’te olan potansiyeli gördüm ve kısa süre içerisinde önemli bir transfer gerçekleştirerek Roma’ya transfer oldu. Berat’ta böyle çalışmaya devam ederse kısa süre içerisinde kendini önemli yerlere taşıyabilecek bir futbolcu.

Soru: Kendi takımı dışında maçlarını izlediği takip ettiği bir takım var mı? Glasgow Rangers takımında hala çok seviliyor, Rangers’in maçlarını takip ediyor mu?

Cevap: Genelde Portekiz Ligi’ndeki maçları takip ediyorum, Türkiye Ligi’nde de büyük takımların oynadığı, önemli maçları takip ediyorum. Rangers takımında 2 yıl oynadım benim için özel bir yeri var bana karşı özel ilgi gösterdiler, Rangers taraftarına hala hisler besliyorum ve maçlarını takip ediyorum.

Soru: Futbol kariyeri boyunca unutamadığı maçı ve golü var mı?

Cevap: Her maçın kendine göre hikayesi var, her maç önemli. Benim için en özel maç Portekiz Ligi’ndeki ilk maçım Benfica-Porto bir klasik haline gelmiş derbi maçı. Bu maçla kariyerime başlamak benim için çok özel. En özel gol Portekiz 1. Ligi’nde ilk attığım gol.

Soru:Türkiye’ye gelmiş yabancı futbolcular hakkında neler düşünüyorsunuz?

Cevap: Türkiye’ye gelen her önemli oyuncu buraya bir şeyler katıyor, insanların bakışı değişiyor daha fazla ilgi çekiyor. Falcao ligin kalitesini arttırıyor, insanların lige olan ilgisini de arttıracaktır.

Haber: Ahmet Öztel

Kamera: Ünal Gündoğdu

Kaynak: TRT SPOR