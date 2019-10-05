Spor
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku05 Ekim 2019 Cumartesi 17:26 - Son Güncelleme 05 Ekim 2019 Cumartesi 17:32
Beşiktaş'ta Gökhan Gönül'ün UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton ile oynanan maçta sakatlandığı açıklandı.
Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Wolverhampton ile oynanan müsabakada sol üst arka adalesinde (biseps) ağrı hisseden Gökhan Gönül'de, yapılan muayene ve Acıbadem Hastanesi'nde çekilen MR sonucunda grade 1 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Kaynak: TRT SPOR
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