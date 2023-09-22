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Spor
AA 22.09.2023 09:24

Çaykur Rizespor Sivasspor'u ağırlayacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü sahasında EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak.

Çaykur Rizespor Sivasspor'u ağırlayacak
[Fotograf: AA]

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Burak Pakkan görev yapacak.

Ligde son hafta deplasmanda Tumosan Konyaspor'u 2-1 yenen Rize temsilcisi, 10 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Topladığı 5 puanla ligde 14. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor. Clinton N'jie de kırmızı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek.

Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmiş, sonraki karşılaşmada ise iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Dördüncü haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, son maçta da evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuştu.

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