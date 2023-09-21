Güreşte kadınlarda 1 altın ve 2 olimpiyat kotası elde etti

Başkent Belgrad'da yapılan organizasyonda Türkiye, kadınlar kategorisinde 1 altın madalya ve 2 olimpiyat kotası aldı.

68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan'ı tuşla yenen Buse Tosun Çavuşoğlu, 2023 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti. 2024 Paris Olimpiyatları'na kota alan Buse, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Kadınlar 50 kiloda bronz madalya maçını kaybeden ancak Kolombiyalı Alisson Cardozo ile karşılaştığı olimpiyat kota müsabakasını kazanarak ilk 5'e giren Evin Demirhan Yavuz, Paris 2024 kotası elde etti.

Organizasyonda kadınlar takım sıralamasında, 10 sıkletin 6'sında dünya şampiyonu çıkaran Japonya, 195 puanla zirvede yer aldı. ABD 135 puanla ikinci, Moğolistan 80 puanla üçüncü oldu.

Türkiye, erkekler serbest stilde 2 bronz madalya ve 2 olimpiyat kotası elde etmişti.

Rıza 6. dünya şampiyonluğu için mindere gelecek

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Çinli Lingzhe Meng'i yenerek finale çıkan Rıza Kayaalp, yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile altın madalya mücadelesi verecek.

Türkiye'ye 2024 Paris Olimpiyatları kotası da kazandıran Rıza, final karşılaşmasından galip ayrılması halinde 6. kez dünya şampiyonu olacak.

Olimpiyatlarda 1 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, Paris 2024'te altın madalya kazanarak kariyerini zirvede tamamlamayı amaçlıyor.

Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016 ve Tokyo 2020'de yer alan milli güreşçi, ayrıca 2024 Paris Olimpiyatları'nda güreşmesi durumunda olimpiyatlara 5. kez katılan ilk Türk güreşçi olacak.