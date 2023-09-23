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Spor
TRT SPOR/AA 23.09.2023 16:20

Çaykur Rizespor Sivasspor karşılaşmasında eşitlik bozulmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Çaykur Rizespor, EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Çaykur Rizespor Sivasspor karşılaşmasında eşitlik bozulmadı
[Fotograf: AA]

Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Burak Pakkan yönetti.

Karşılaşma 1-1 berabera sonuçlandı.

Lige iyi bir başlangıç yapan ev sahibi Çaykur Rizespor, 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve puanını 10'a yükseltti.

Konuk EMS Yapı Sivasspor ise geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı ve puanını 6'ya yükseltti.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşmanın Önemli Anları

Gol  7. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla ilerleyen Burak Kapacak’ın sağ çaprazdan verdiği pas ile topla buluşan Samu Saiz'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

Çaykur Rizespor Sivasspor karşılaşmasında eşitlik bozulmadı

21. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Dal Varesanovic’in ceza sahası dışından vuruşu ile top az farkla auta çıktı.

29. dakikada Emirhan Topçu’nun müdahalesi sonucu Sivassporlu oyuncunun yerde kalmasıyla hakem Burak Pakkan serbest vuruş kararı verdi. Topun başına geçen Emrah Başsan’ın şutu az farkla auta çıktı.

Gol  35. dakikada Çaykur Rizespor’un atağında top ile beraber ceza sahası içine kadar giren Olawoyin’in pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic’in topu filelerle buluştu. 1-1

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rei Manaj’ın şutu ile top az farkla üstten auta çıktı.

40. dakikada topla buluşan Dal Varesanovic’in ceza sahası dışından yaptığı vuruşu ile meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabera sonuçlandı.

56. dakikada Sauer'ın sol çizgiye uzun ortasında Halil İbrahim Pehlivan meşin yuvarlağı ayak içi ile ceza sahası çizgisi üzerindeki Benhur Kerser'e indirdi. Bu futbolcunun kontrol edip vuruşunda, top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

69. dakikada Barrow'un ara pası sonrası ceza yayı üzerinde Manaj'ın kontrol edip vuruşunda, top savunmada Mocsi'den döndü. Manaj'ın kontrol edip yeniden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

75. dakikada kale sahası sol çizgisinden ceza sahası içine giren Saiz'in zor pozisyonda vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın çeldiği top Manaj'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, direğe çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

80. dakikada Taha Şahin ile verkaç yapan Varesanovic'in ceza yayı üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

Mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Taha Şahin, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala (Dk. 77 Laine), Varesanovic, Zeqiri (Dk. 46 Benhur Keser), Olawoyin (Dk. 46 Shelvey), Sauer, Gaich (Dk. 63 Minchev)

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak (Dk. 80 Kvet), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 83 Keita), Saiz (Dk. 80 Koita), Emrah Başsan (Dk. 67 Murat Paluli), Barrow, Manaj (Dk. 80 Ahmed Musa)

Goller: Dk. 35 Varesanovic (Çaykur Rizespor) Dk. 7 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Varesanovic, Dk. 44 Mocsi, Dk. 61 Mithat Pala, Dk. 65 Taha Şahin, Dk. 75 Emirhan Topçu, Dk. 88 Benhur Keser (Çaykur Rizespor) Dk. 66 Manaj, Dk. 86 Charisis, Dk. 90+2 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor)

Stat: Çaykur Didi Stadı

Hakemler: Burak Pakkan, Candaş Elbil, Hakan Karabalcık

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