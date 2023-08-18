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Spor
AA 18.08.2023 10:31

Çaykur Rizespor Brezilyalı futbolcu Gustavo Sauer'i kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Brezilya ekiplerinden Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor Brezilyalı futbolcu Gustavo Sauer'i kiraladı

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

"30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."


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