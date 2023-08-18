Çaykur Rizespor Brezilyalı futbolcu Gustavo Sauer'i kiraladı

Çaykur Rizespor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sauer'in sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
"30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Sauer'e, 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."
Çaykur Rizespor'umuz Brezilya Serie A takımı Botafogo'da forma giyen Gustavo Sauer'i kadrosuna kattı.— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) August 17, 2023
Sağlık kontrolünden geçen 30 yaşındaki Brezilya forvet oyuncu Gustavo Sauer, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Yeni… pic.twitter.com/4GpjARDfxx