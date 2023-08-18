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Spor
AA 18.08.2023 10:11

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 136. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 136. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 136. randevu
[AA Arşiv]

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 101. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 101. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 50 lig maçında ev sahibi Galatasaray 26, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 68 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

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