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Spor
İHA 18.08.2023 09:18

Kayserispor İstanbul deplasmanında

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçı İstanbulspor ile Kayserispor arasında oynanacak.

Kayserispor İstanbul deplasmanında
[Fotograf: AA]

Lige Konyaspor beraberliği ile başlayan İstanbulspor ve lige Galatasaray beraberliği ile başlayan Kayserispor, bu akşam karşılaşacak.

İstanbulspor ile Kayserispor bugün 5. kez Süper Lig'de karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta 1 kez İstanbulspor 2 kez de Kayserispor kazanırken, 1 maç da berabere bitti.

Kayserispor, sahasında 1-0 galip gelirken deplasmanda da 4-2 kazanan taraf olmuştu.

İstanbulspor ile Kayserispor arasında oynanacak maç saat 21:00'de başlayacak. Sarper Barış Saka'nın yöneteceği müsabaka Esenyurt Necmi Kadıoğlu stadında oynanacak.

Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Kayserispor, Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Galatasaray maçındaki ihlallerinden ötürü PFDK'ya sevk edildi.

12 Ağustos günü oynanan Kayserispor-Galatasaray maçındaki ihlallerden ötürü disiplin kuruluna sevk edilen sarı kırmızılı takıma 360 bin TL para cezası verildi.

Verilen ceza ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Kayserispor Kulübünün, 12.08.2023 tarihinde oynanan Kayserispor-Galatasaray Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde ilk kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 60 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 300 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, zaman çizelgesine uygun hareket edilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına karar verildi."

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