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Spor
AA 18.08.2023 05:03

Fenerbahçe'den Maribor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, maçın 66. dakikasında çıkan tribün olaylarıyla ilgili, "Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağız." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den Maribor maçında yaşanan olaylarla ilgili açıklama
[Fotograf: AA]

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının, taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır. Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçe'mizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz, haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır. Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışına çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir. Tribünlerde Fenerbahçe'mizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor; Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

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