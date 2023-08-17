Açık 27.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 17.08.2023 23:30

Rayyan Baniya: Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların hayalidir

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'te forma giyen defans oyuncusu Rayyan Baniya, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için Trabzon'a geldi.

Rayyan Baniya: Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların hayalidir
[Fotograf: AA]

Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen 24 yaşındaki Türk asıllı İtalyan oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Baniya, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Burada olduğum için hem çok gururlu hem de çok mutlu hissediyorum. Herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunun farkında ve bilincinde. Dolayısıyla benim adıma çok büyük bir gurur burada olmak. Burada olduğum için çok mutluyum."

"Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların, bütün herkesin hayalidir"

Baniya, transfer sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.

"Tabii ki bütün transfer süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar, transfer süreçlerinde böyle şeyler yaşanır ama sonunda bu transfer gerçekleşmiş oldu. Ben de bu transferde payı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Çünkü Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların, bütün herkesin hayalidir. Dolayısıyla teklif aldığınızda çok heyecanlanıyor ve çok mutlu oluyorsunuz."

Baniya, "Galatasaray mücadelesinde sahada olacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.

"Zaten son günlere kadar antrenmanlarıma devam ediyordum. Kendimi iyi durumda hissediyorum. Yarın antrenmana katılacağım. Sonrasında neler olduğunu göreceğiz." 

Taraftarlara mesaj

Baniya, forma numarasıyla ilgili soruyu da "2 numaralı formayı kullanacağım." şeklinde yanıtladı. Baniya, bordo-mavili taraftarlara mesaj verdi.

"Hem size kalitemi gösterebilmek hem de dolu stat önünde sizlerle birlikte olabilmek istiyorum."

ETİKETLER
Trabzonspor Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Şenol Güneş'ten 6 değişiklik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:45
İngiltere'den İsrail'e: Filistinli çocukların eğitim haklarını koruyun
23:43
Artvin'de lastiği patlayan minibüs devrildi: 11 yaralı
23:25
İzmir'de FETÖ operasyonunda 20 gözaltı
23:14
Irak'ta, Irak-İran savaşından kalma 313 mayın imha edildi
23:11
Kavurucu sıcaklar daha ne kadar devam edecek?
22:46
Yollardaki Togg sayısı 2 bini geçti
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
FOTO FOKUS
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ