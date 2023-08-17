Rayyan Baniya: Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların hayalidir

Trabzon Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne gelen 24 yaşındaki Türk asıllı İtalyan oyuncu, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Baniya, Trabzon'da olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Burada olduğum için hem çok gururlu hem de çok mutlu hissediyorum. Herkes Trabzonspor'un ne kadar büyük bir takım olduğunun farkında ve bilincinde. Dolayısıyla benim adıma çok büyük bir gurur burada olmak. Burada olduğum için çok mutluyum."

"Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların, bütün herkesin hayalidir"

Baniya, transfer sürecine ilişkin soruyu yanıtladı.

"Tabii ki bütün transfer süreçlerinde yaşanabilecek sorunlar, transfer süreçlerinde böyle şeyler yaşanır ama sonunda bu transfer gerçekleşmiş oldu. Ben de bu transferde payı olan herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Çok heyecanlanmıştım, çok mutlu olmuştum. Çünkü Trabzonspor'da oynamak bütün oyuncuların, bütün herkesin hayalidir. Dolayısıyla teklif aldığınızda çok heyecanlanıyor ve çok mutlu oluyorsunuz."

Baniya, "Galatasaray mücadelesinde sahada olacak mısın?" sorusuna yanıt verdi.

"Zaten son günlere kadar antrenmanlarıma devam ediyordum. Kendimi iyi durumda hissediyorum. Yarın antrenmana katılacağım. Sonrasında neler olduğunu göreceğiz."

Taraftarlara mesaj

Baniya, forma numarasıyla ilgili soruyu da "2 numaralı formayı kullanacağım." şeklinde yanıtladı. Baniya, bordo-mavili taraftarlara mesaj verdi.

"Hem size kalitemi gösterebilmek hem de dolu stat önünde sizlerle birlikte olabilmek istiyorum."