Beşiktaş iki golle turladı

Beşiktaş ile Neftçi Bakü, Beşiktaş Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetti.

Karşılaşmanın 36. dakikasında Makhmudov'un golüyle soyunma odasına 1-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarının başında yaptığı hamlelerden sonuç aldı. Siyah-beyazlı ekip, Aboubakar ile Muleka'nın golleriyle tabelayı lehine çevirerek tur atladı.

Neftçi Bakü, Makhmudov'un attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/AM0PsHoUx4 — TRT Spor (@trtspor) August 17, 2023

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen Beşiktaş'ın rakibi, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev oldu.

Yunanistan ekibi Aris'le oynanan ilk maçı 1-0 kaybeden Dinamo Kiev, Romanya'da oynanan rövanş mücadelesinin normal süresini 2-1 üstün tamamladı.

GOOLL! VINCENT ABOUBAKAAARR!! Yine yaptı yapacağını, uzak köşeye harika bir plase... pic.twitter.com/tOLXCGC4Iz — TRT Spor (@trtspor) August 17, 2023

Uzatma bölümünde de sonuç değişmeyince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltıları 6-5 kazanan Ukrayna temsilcisi, play-off turuna yükseldi.

Play-off turunun ilk maçları 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

GOOLL! MULEKA ATTI! Şapkadan tavşan çıkarttı! Neftçi Bakü karşısında öndeyiz... pic.twitter.com/kkEfSXoZfa — TRT Spor (@trtspor) August 17, 2023

Güneş ikinci yarıya değişikliklerle başladı

Mücadeleye VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk 11'ine göre 6 değişiklikle başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapatmalarının ardından ikinci yarıda 3 as oyuncusunu sahaya sürdü.

Güneş, Onana'nın yerine Hadziahmetovic'i, Umut Meraş'ın yerine de Masuaku'yu oyuna aldı. Muleka'yı sol açıkta oynatan Güneş, yeni transfer Rebic'i de kulübeye çekerken, bu oyuncunun yerine Aboubakar'ı forvette görevlendirdi.

Güneş, 49. dakikada ise sakatlık geçiren Semih'in yerine Onur Bulut'u sahaya soktu.

[Fotoğraf: AA]

Aboubakar Avrupa'da gollerine devam etti

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gollerini sürdürdü.

Tirana ile oynanan sezonun ilk resmi maçını boş geçen Kamerunlu oyuncu, Arnavutluk ekibi ile oynanan rövanş mücadelesinin ardından Neftçi ile yapılan iki karşılaşmada da gol attı.

Aboubakar, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 4 maçta 3 gole ulaştı. Aboubakar, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçında ise gol sevinci yaşayamadı.

Kamerunlu oyuncunun yanı sıra ilk Tirana maçında sezonun ilk golünü atan Muleka, Neftçi ile oynanan iki karşılaşmada da fileleri havalandırarak bu sezonki gol sayısını 3'e yükseltti.

[Fotoğraf: AA]

Takım arkadaşları Ghezzal'ı unutmadı

Beşiktaşlı futbolcular, Aboubakar'ın gol sevincinde, kayınvalidesi ve oğlu Fransa'da trafik kazası geçiren ve hastanede tedavi gören Rachid Ghezzal'ı unutmadı.

Siyah-beyazlı futbolcular, golün ardından üstünde "Hepimiz seninleyiz Rachid, desteğimiz seninle" yazılı Beşiktaş forması açarak, Fransa'da bulunan Ghezzal'a desteklerini gösterdi.

Kuntz'un yardımcısı Lichte de maçı izledi

A Milli Futbol Takımı'nın 8 Eylül'de Ermenistan ile oynayacağı 2024 Avrupa Şampiyonası eleme müsabakası ve 12 Eylül'de Japonya ile yapacağı özel maç öncesi siyah-beyazlı takımın Neftçi mücadelesini, A Milli Futbol Takımı adına teknik direktör Stefan Kuntz'un yardımcısı Jan-Moritz Lichte de takip etti.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

25. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Semih Kılıçsoy'un ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Muleka'nın ceza sahası içinden çıkardığı şutta kaleci Brkic topu kornere çeldi.

GOL - 36. dakikada Neftçi öne geçti. Olanare'nin pasında topla buluşan Makhmudov'un ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok'un müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

45. dakikada konuk takımın Saief ile soldan kullandığı kornerde Matias'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Mert gole izin vermedi.

Neftçi, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 57. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. İkinci yarıda oyuna giren ve sol kanadı hareketlendiren Masuaku'nun pasında topu kontrol eden Aboubakar, ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.

62. dakikada siyah-beyazlı ekip, önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Rosier'in sağdan ortasında kaleci Brkic'in uzaklaştırmak istediği top, Aboubakar'a çarparak Onur Bulut'un önünde kaldı. Onur'un ceza sahası içinde yakın mesafeden çıkardığı şutta Neftçi savunması, altıpasın içinde meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

GOL - 71. dakikada Beşiktaş öne geçti. Rosier'in sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, yere düşerek kontrolünü kaybettiği topu tekrar kazandı. Muleka, kaleci Brkic'i de oyundan düşürdükten sonra altıpasın solundan dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1.

[Fotoğraf: AA]

87. dakikada Aboubakar’ın sağ kanattan gelen pasa ceza sahası içerisinde yerden yaptığı vuruş kalecide kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Beşiktaş, adını play-off turuna yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Julian Weinberger, Andreas Witschnigg, Sara Telek (Avusturya)

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Amartey, Umut Meraş (Dk. 46 Masuaku), Onana (Dk. 46 Hadziahmetovic), Demir Ege Tıknaz (Dk. 77 Salih Uçan), Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy (Dk. 49 Onur Bulut), Rebic (Dk. 46 Aboubakar), Muleka.

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Saief (Dk. 79 Salahli), Jaber, Makhmudov, Ozobic (Dk. 64 Hacıyev), Shinyashiki (Dk. 79 Zulfugarli), Lebon, Olanare (Dk. 69 Bogomolskiy).

Goller: Dk. 36 Makhmudov (Neftçi), Dk. 57 Aboubakar, Dk. 71 Muleka (Beşiktaş)