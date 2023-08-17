Adana Demirspor Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Osijek ile Adana Demirspor, Opus Arena'da karşılaştı. Mmüsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem John Brooks yönetti.
Adana Demirspor'un gollerini, 31. dakikada Yusuf Sarı ile 90+1. dakikada Yusuf Sarı attı.
Osijek'in gollerini 43. dakikada Nejasmis, 59. dakikada Caktas ile 82. dakikada penaltıdan Grzan kaydetti.
Adana Demirspor'un rakibi Genk oldu
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alan mavi-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda sahasında 5-1 yendiği Osijek'e Hırvatistan'da 3-2 yenildi.
Tur atlayan Akdeniz ekibi, play-off turunda Belçika Ligi takımlarından Genk ile karşı karşıya gelecek.
Genk, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a ilk maçta 1-0 yenildi, ikinci karşılaşmada da 1-1 berabere kalarak elendi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Bukvic, Rodrigues'ten sıyrılıp çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, kaleci Karacic uzanarak gole engel oldu.
24. dakikada soldan kazanılan serbest vuruşta Belhanda kale sahası önüne ortaladı. Savunmadan önce yükselen Semih Güler'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
GOL - 31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Osijek orta sahasının geri pasında topu kapan Belhanda, ceza yayı önüne gelip sağdan gelen Yusuf Sarı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez çaprazdan yerden bir vuruşla topu köşeden filelere gönderdi. 0-1.
GOL - 43. dakikada Osijek eşitliği yakaladı. Sağdan kazanılan korner atışında Lovric kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada savunmadan önce kafayı vuran Nejasmic, topu ağlara yolladı. 1-1.
45. dakikada Osijek etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Lovric, ön direğe doğru ortasını gönderdi. Savunmadan önce iyi yükselen Mkrtchyan'ın kafa vuruşunda, top direğin hemen yanından auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
47. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, içeriye katederek çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Malenica uzanarak gole engel oldu.
57. dakikada Belhanda’nın soldan kullandığı köşe atışında Stambouli'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
GOL - 59. dakikada Lovric’in ceza alanı içinden yaptığı vuruşta kaleci Karacic gole izin vermedi. Kaleciden seken topu penaltı noktası üstünde önünde bulan Caktas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
72. dakikada Lovric'in kullandığı köşe atışında arka direkte Grzan kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.
PENALTI - 81. dakikada Osijek penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan pasta Semih Güler'in Jugovic'e müdahalesi sonrasında hakem John Brooks penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 82. dakikada kullanılan penaltı atışında Grzan, topu filelere gönderdi. 3-1.
GOL - 90+1. dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanatta rakibinden topu kapan Yusuf Sarı, çaprazdan ceza sahasına girip arka direğe hareketlenen Yusuf Erdoğan'a pasını aktardı. Bu futbolcu, kale sahası önünden düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-2.
Adana Demirspor deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen play-off turuna yükselmeyi başardı.
Stat: Opus Arena
Hakemler: John Brooks, Lee Betts, Akil Howson.
Osijek: Malenica, Guedes, Mkrtchyan, Barisic, Grzan, Nejasmic (Dk. 73 Jugovic), Caktas (Dk. 64 Pusic), Briek, Bukvic (Dk. 73 Jugovic), Lovric (Dk. 80 Hiros), Mierez (Dk. 80 Spoljaric).
Yukatel Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli (Dk. 75 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba, Yusuf Sarı (Dk. 90+3 Abdurrahim Dursun), Belhanda (Dk. 64 Nani), Akintola (Dk. 63 Yusuf Erdoğan), Cherif Ndiaye (Dk. 46 Niang).
Goller: Dk. 31 Yusuf Sarı, dk. 90+1 Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 43 Nejasmic, Dk. 59 Caktas (Osijek)
Sarı kartlar: Dk. 15 Lovric, Dk. 18 Bukvic, Dk. 76 Grzan, Dk. 84 Brlek (Osijek), Dk. 27 Cherif Ndiaye, Dk. 41 Stambouli, Dk. 71 Gravillon, Dk. 81 Semih Gürler, Dk. 84 Nani (Yukatel Adana Demirspor)