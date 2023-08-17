6. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda kupayı Türkiye Milli Takımı aldı

Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Filistin, Bulgaristan, Irak, İran, Kıbrıs Rum Kesimi, Kuveyt, Libya, Mısır, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suriye, Tacikistan ve Yunanistan milli takımları katıldı.

Final müsabakasında Türkiye Milli Takımı, İran Milli Takımı'nı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz ile Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, kupa ve madalyalarını verdiği sporcuları tebrik etti.

Milli takım sporcuları, kupayı havaya kaldırarak seyirciler ve teknik heyetle sevinç yaşadı.

[Fotoğraf: AA]

Akyüz, 1125 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve 3 gün süren şampiyonada güzel müsabakaların ortaya konduğunu söyledi. Akyüz, Türkiye'nin dünya çapında organizasyonlara imza atmaya devam ettiğini belirtti.

"Wushu, tüm ülkelerde gün geçtikçe gelişiyor. Türkiye de bunun öncülüğünü yapmaya devam ediyor. Türkiye wushuda dünyanın en güçlü ülkelerinden, organizasyon anlamında da böyle. Şampiyonaya katılan tüm sporculara, takımlara ve teknik heyetlere teşekkür ediyoruz."