Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetiyor.

Sivasspor, ilk maçta deplasmanda rakibine 3-1 yenilmişti.

Demir Grup Sivasspor'un rakibini elemesi halinde, UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde edecek.

UEFA Avrupa Ligi grup etabının kura çekimi 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Spor Toto Süper Lig'i geçen sezon 54 puanla 10. sırada tamamlayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı ilk kez kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna katılma hakkını elde etmişti.

Avrupa kupalarında daha önce 21 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 7'sini kazandı, ikisinde berabere kaldı, 12 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 22 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gole engel olamadı.

Stat: Sivas 4 Eylül.

Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic.

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis, Yatabare, Gradel, Leke James.

Malmö: Diawara, Beijmo, Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Birmancevic, Kiese Thelin.