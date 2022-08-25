Siyah beyazlı kulüp, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini de 2025 yılına kadar uzattı. Genç orta saha oyuncusu, geçen sezon da Ümraniye ekibinde kiralık olarak forma giymişti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 3 maçta 123 dakika sahada kalan Kartal, 1 gol pası verdi.

