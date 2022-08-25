Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa Kulüpler Birliği İstanbul'da toplandı
Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Yönetim Kurulu, İstanbul'da toplandı.
ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin başkanlık ettiği yeni sezonun ilk toplantısına İstanbul ev sahipliği yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, ECA Yönetim Kurulu üyesi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katıldı.
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