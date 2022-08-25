Sivasspor Avrupa Ligi'ne veda etti
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen Sivasspor, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.
Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Malmö'yü konuk etti. Müsabakayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetti.
Malmö, Birmancevic'in golüyle öne geçti... #UEL pic.twitter.com/E4eCdunBfB— TRT Spor (@trtspor) August 25, 2022
Malmö'nün gollerini 76. dakikada Veljko Birmancevic ile 89. dakikada Isaac Thelin kaydetti.
İlk maçta da rakibine 3-1 yenilen Demir Grup Sivasspor yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.
Sivasspor 0-2 Malmö (Isaac Thelin) #UEL pic.twitter.com/cbFvjjhqji— TRT Spor (@trtspor) August 25, 2022
Demir Grup Sivasspor'un UEFA Konferans Ligi grup etabındaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da yapılacak kura çekimi ile belli olacak.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
2. dakikada Leke James'in pasıyla ceza alanı dışı sağ çaprazda toplan buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
9. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Hızlı gelişen atakta ceza yayı üzerinde Kiese Thelin, topuk pasıyla penaltı noktasındaki Birmancevic'i gördü. Sivasspor savunması son anda araya girerek bu futbolcunun vuruşuna izin vermedi.
18. dakikada Erdal Rakip'in sağ çaprazdan ortasında arka direkte iyi yükselen Kiese Thelin'in kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural güçlükle meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada ev sahibi ekip kontra atakla etkili oldu. Soldan rakip ceza sahasına giren Gradel'in içeriye çevirdiği topu Yatabare'ye gelmeden önce savunma araya girerek uzaklaştırdı.
31. dakikada Erdal Rakip'in ara pasıyla ceza sahasına giren Birmancevic'in vuruşunda, Appindangoye yatarak meşin yuvarlağa müdahale etti.
42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'tan aldığı pasla sağ kanatta ilerleyen Gradel'in içeriye çevirdiği top, Leke James'e gelmeden önce savunma tarafından uzaklaştırıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına doğru ilerleyen Gradel'in ortasında meşin yuvarlak, Ulvestad ve Leke James'in önünden geçerek kalecide kaldı.
58. dakikada ceza alanı dışı sol çaprazdan gelen topa iyi yükselen Leke James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan dışarıya çıktı.
59. dakikada Gradel'in ara pasıyla sol çizgiye inen Uğur Çiftçi'nin altıpasa çevirdiği topu, Leke James'ten sektikten sonra savunma araya girerek uzaklaştırdı.
66. dakikada Christiansen’in sol çaprazdan arka direğe gönderdiği topu Appindangoye araya girerek kornere gönderdi.
69. Dakikada Gradel’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Yatabare’nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarıya çıktı.
GOL - 76. dakikada Malmö öne geçti. Erdal Rakip'in derinlemesine pasıyla ceza alanı içi sol çaprazda hareketlenen Birmancevic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-1
GOL - 90. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Savunmanın hatasıyla topu alan Larsson'un pasıyla ceza yayından içeriye giren Kiese Thelin, meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelere gönderdi. 0-2
Karşılaşma 2-0 Malmö'nün üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Sivas 4 Eylül.
Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Keita, Charisis (Dk. 69 Hakan Arslan), Yatabare (Dk. 74 N'jie), Gradel, Leke James (Dk. 80 Angielski)
Malmö: Diawara, Beijmo, Lasse Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Berget, Zeidan (Dk. 82 Larsson), Erdal Rakip, Christiansen, Birmancevic (Dk. 89 Ceesay), Kiese Thelin
Gol: Dk. 76 Birmancevic, Dk. 90 Kiese Thelin (Malmö)
Sarı kartlar: Dk.13 Erdal Rakip, Dk. 21 Birmancevic, Dk. 56 Bejimo (Malmö), Dk. 29 Keita, Dk. 44 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 60 Leke James, Dk. 76 Gradel (Demir Grup Sivasspor)
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