Başakşehir, Bosuil Stadı'nda Antwerp'e konuk oldu. Mücadeleyi Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber yönetti.

Medipol Başakşehir rakibini eleyerek, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamasında mücadele etme hakkını elde etti.

Başakşehir'e turu getiren golleri, 8. dakikada Berkay Özcan, 58. dakikada Okaka ve 83. dakikada Aleksic kaydetti.

Antwerp'in tek golünü ise 56. dakikada penaltıdan Frey attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup kura çekimi, 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Başakşehir, 8. dakikada Berkay Özcan'ın golüyle 1-0 ön geçti.

56. dakikada Antwerp, Frey'in penaltıdan attığı golle skoru eşitledi. 1-1

Başakşehir, 58. dakikada Stefano Okaka tekrara öne geçti. 1-2

83. dakikada Başakşehir'i rahatlatan golü Aleksic filelerle buluşturdu. 1-3

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma 1-1 sona ermişti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kaleci Volkan'ın uzun gönderdiği top, Antwerp savunmasından sekti ve Okaka'nın önünde kaldı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Okaka'nın içeriye yerden gönderdiği meşin yuvarlağı kontrol eden Berkay'ın çaprazdan sert şutunda, top ağlara gitti. 0-1

19. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan kendi yarı sahasından aldığı topla Medipol Başakşehir kalesine doğru hızla ilerledi. Nainggolan'ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Volkan'dan sekti, boşta kalan topu Ndayishimiye kornere gönderdi.

39. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Miyoshi'nin ara pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Frey'in sert şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

42. dakikada Antwerp sağ kanattan korner kazandı. Altıpas içine gönderilen topu savunma kafayla ceza sahası dışına uzaklaştırdı. Ceza sahası önünde meşin yuvarlağı önünde bulan Miyoshi'nin gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

43. dakikada gelişen Antwerp atağında Nainggolan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Ekkelenkamp'ın çaprazdan sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

55. dakikada Antwerp penaltı kazandı. Ndayishimiye'nin pasında kaleci Volkan ayağından topu açtı. Volkan ile Miyoshi arasında yaşanan mücadelede Antwerpli oyuncu yerde kaldı. Hakem Schuettengruber penaltı noktasını gösterdi.

GOL - 56. dakikada penaltı atışını kullanan Frey, topu ve kaleci Volkan'ı ayrı köşelere gönderdi. 1-1

GOL - 58. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Münir'in altıpas önüne yaptığı ortada iyi yükselen Okaka, meşin yuvarlağı kafayla kalecinin uzanamadığı köşeden filelerle buluşturdu. 1-2

[Fotoğraf: AA]

79. dakikada turuncu-lacivertli ekip 3. golüne çok yaklaştı. Okaka'nın savunmanın arkasına attığı pası ceza sahasında kontrol eden Szysz'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Butez'den geri döndü.

GOL - 83. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Lima'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Aleksic kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. 1-3

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Bosuil

Hakemler: Manuel Schuettengruber, Roland Brandner, Robert Steinacher.

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Verstraete (Dk. 82 Viktor Fischer), Miyoshi (Dk. 60 Anthony Lenin Valencia Bajana), Nainggolan (Dk. 82 Arthur Vermeeren), Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 82 Christopher Gavin Scott), Frey (Dk. 60 Vincent Janssen).

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 70 Lucas Lima), Mahmut Tekdemir, Biglia (Dk. 87 Mesut Özil), Berkay Özcan (Dk. 69 Danijel Aleksic), Serdar Gürler (Dk. 76 Patryk Szysz), Münir (Dk. 87 Ahmed Touba), Okaka​​​​​​​.

Goller: Dk. 8 Berkay Özcan, Dk. 58 Okaka, Dk. 83 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 56 Frey (penaltıdan) (Antwerp)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mahmut Tekdemir, Dk. 42 Volkan Babacan, Dk. 59 Okaka, Dk. 66 Lucas Biglia, Dk. 82 Deniz Türüç, Dk. 84 Aleksic (Medipol Başakşehir)​​​​​​​, Dk. 82 Toby Alderweireld, Dk. 83 Birger Verstraete (Antwerp)