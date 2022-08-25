Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Austria Wien'i konuk etti. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetti.

Fenerbahçe'ye turu getiren golleri, 12. dakikada İsmail Yüksek, 44. ve 70. dakikalarda İrfan Can Kahveci, 79. dakikada Mert Hakan Yandaş filelerle buluşturdu.

Austria Wien'in tek golünü ise 45. dakikada Martins attı.

Eşleşmenin ilk müsabakasını de deplasmanda 2-0 kazanan Fenerbahçe, adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki rakipleri 26 Ağustos Cuma günü İstanbul'da çekilecek kura çekimi ile belli olacak.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada organize kullanılan köşe vuruşunda soldan sıfıra inen Alioski'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Peres'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

GOL - 12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İsmail Yüksek'in soluna çektikten sonra uzak mesafeden sert şutunda, savunmada Braunöder'e çarpan top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 1-0

18. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda top az farkla üstten auta gitti.

26. dakikada hücum yönünün sağından İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşuna altıpasta ön direkte iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, savunmada Ranftl meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

29. dakikada savunmada Lemos'un hatasında topu önünde bulan Tabakovic'in penaltı noktasının solundan şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada soldan çizgiye inen Rossi, ceza yayı içinde bulunan Crespo'yu gördü. Portekizli oyuncunun gelişine volesinde top yandan dışarı gitti.

GOL - 44. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün solundan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpasta Peres'in sektirdiği topa arka direkte ayak sokan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

GOL - 45. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Sağdan Fitz'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Martins'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-1

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İKİNCİ YARINI ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada Osayi-Samuel'den aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin soluna çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

70. dakikada Fenerbahçe tekrar farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi, ceza yayı üstünde İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan'ın topu düzelttikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 3-1

79. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Presle topu rakibinden kapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası sol çaprazından sağına çekerek uzak direğe plase vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak gruplarda mücadele hakkı elde etti.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Ülker

Hakemler: Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Rodriguez.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres (Dk. 80 Attila Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Rossi (Dk. 81 Emre Mor), Serdar Dursun (Dk. 80 Enner Valencia).

Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl (Dk. 81 Dario Kreiker), Martins (Dk. 46 Can Keles), Ranftl, Braunöder (Dk. 46 James Holland), Fischer, Gruber (Dk. 66 Marco Djuricin), Fitz (Dk. 65 Romeo Vucic), Tabakovic.

Goller: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 44 ve 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe), Dk. 45 Martins (Austria Wien)

Sarı kartlar: Dk. 30 Martins, Dk. 82 Dario Kreiker (Austria Wien)

Jorge Jesus: Taraftarlarımıza 2. yarı bir şov sunduğumuzu düşünüyorum

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, bir maçı daha güzel futbolla kazandıklarını dile getirdi.

Portekizli çalıştırıcı, özellikle 2. yarı kalitelerini gösterdiklerini vurguladı.

"Attığımız goller güzeldi. Taraftarlarımıza 2. yarı bir şov sunduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularım her geçen gün daha çok inanıyorlar. Uygulamak istediğimiz fikirleri daha iyi uyguluyorlar."

Jesus, hazırlık sürecinde 5 haftalık bir çalışma yaptıklarına dikkat çekti.

"Bu süreçte pek çok oyuncu takıma sonradan katıldı. Oyuncular fikirlerimizi tanımaya başlıyor. Adım adım daha iyi olacağız. Her zaman kazanamayacağımızı biliyoruz ama bizim hedefimiz üzerine koymak ve her maç kazanmak için oynamak."

[Fotoğraf: AA]

"Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı"

Jesus, taraftarları mutlu etmek için çabaladıklarını aktardı.

"Galip gelmeniz için gol atmanız lazım. Takımımız ofansif olarak çok güçlü. Taraftarların forvet beklentisi var ama forvetlerimiz performans artırdı ve takıma katkı sağlıyor. Üstelik Joshua King ve Pedro bugün oynamadı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Jesus, Avrupa Ligi'nde gruplara kalarak ilk hedeflerini tamamladıklarına dikkat çekti.

"Bu kulüp Şampiyonlar Ligi ya da Avrupa Ligi'nde gruplarda olmayı hak ediyor. Fenerbahçe'nin prestijini tekrar kazanması ve kulüpler sıralamasını yukarı çıkması gerekiyor. Fenerbahçe her zaman Avrupa'nın en iyi 30 takımı arasında olmalı."

"Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmaya gelmedim"

Jesus, Fenerbahçe'ye taraftarların kendisini çok istediği için geldiğini hatırlattı.

"Sosyal medyadan çok sayıda mesaj attılar ve beni ne kadar istediklerini gösterdiler. Ben buraya finansal şartlarımı daha iyi yapmaya gelmedim. Burada, Portekiz'de kazandığımdan daha az kazanıyorum. Bu sevgiyi görmek beni işime daha çok aşık ediyor. Maç sırasında taraftarlarımızın bana desteğini anlamadım. Brezilya'da daha kolaydı çünkü benim dilim konuşuluyor ama onlara bir kez daha teşekkür ediyorum."

Jesus, önceliklerinin Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk olduğunu belirtti.

"Buraya Türkiye ligi şampiyonluğu için geldim. Avrupa'da şampiyonluk için gelmedim. Bu şimdilik zor bir hedef ama bu turnuvada mümkün olduğu kadar ileri gitmek istiyoruz. Her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyuncularıma bu mantaliteyi aşılamaya çalışıyorum ama her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazen skoru kontrol etmeyi de bilmeniz gerekir. Bu da futbolun bir parçası."

Jesus, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda elendikleri Dinamo Kiev'in de söz konusu organizasyona veda ederek yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceğini hatırlattı.

"Dinamo Kiev ile eşleşme ihtimalimiz var. Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığımızda hazırlanmamız için kısa süremiz vardı ve 2. maçın büyük bölümünü 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşündüm ve onlarla tekrar oynamak isterim."

[Fotoğraf: AA]

Manfred Schmid: Fenerbahçe galibiyeti hak etti

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Austria Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid, sözlerine galibiyetinden dolayı Fenerbahçe'yi kutlayarak başladı.

Schmid, ilk golü kontraataktan yediklerini ve bunun morallerini bozduğunu vurguladı.

"Fenerbahçe'yi gönülden tebrik ederim. Maça güzel başladık. Kontra ataktan çok kötü bir gol yedik ve moralimiz bozuldu. Fenerbahçe galibiyeti hak etti, son derece güzel bir performans sergiledi."

Schmid, maçın 60 dakikalık bölümünde Fenerbahçe'ye iyi direndiklerini anlattı.

"Sonraki bölüm hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Bunu geride bırakıp yarın UEFA Konferans Ligi çekilişlerini bekleyeceğiz. Fenerbahçe, uluslararası zirve bir takım. Kişisel oyuncuları ve takım kadrosu olarak büyük başarılara sahip olmuş bir takım. Kendimizi Fenerbahçe ile ölçebileceğimizi zaten düşünmüyorduk ama kendimizi geliştirmemize etki etti. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde ciddi bir rol alacağını düşünüyorum. Fenerbahçe takımı ana karakterlerden olacak. Sistematik bir oyunları var. Fenerbahçe'nin büyük başarılara sahip olacağını düşünüyorum."