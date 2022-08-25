Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde son oynadıkları Adana Demirspor karşılaşmasına göre ilk 11'inde 7 değişiklik yaptı.

Jesus, Adana Demirspor maçında ilk 11'de oynayan isimlerden Altay Bayındır, Mauricio Lemos, Luan Peres ve Serdar Dursun'u bu maçta da şans buldu.

Ligde ilk 11'de görevlendirdiği isimlerden Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Emre Mor, Miha Zajc, Willian Arao, Lincoln Henrique ve Enner Valencia'yı yedek soyunduran Jesus, bu isimlerin yerine Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Diego Rossi, Ezgjan Alioski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de oynattı.

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Arda Güler ve Mert Hakan Yandaş yedek soyundu.

Tek eksik Joshua King

Fenerbahçe, Austria Wien karşısına tek eksikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde deplasmanda oynanan müsabakada kas yorgunluğu sorunu yaşayan ve ligde Adana Demirspor karşısında riske edilmeyen 30 yaşındaki Joshua King, kadroda yer almadı.

Szalai ilk kez yedek

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, bu sezon ilk kez yedekler arasında oyuna başladı.

Teknik direktörü Jorge Jesus, sarı-lacivertlilerin yaptığı 8 resmi müsabakaya da ilk 11'de başlayan Szalai'yi dinlendirmeyi tercih etti.

İrfan Can Kahveci 6 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 6 maç sonra ilk 11'de görev yaptı.

Dinamo Kiev ile yapılan rövanş maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan İrfan Can, Austria Wien ve ligdeki Adana Demirspor maçlarında kadroda yer almış ancak forma giyememişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, 6 maç aranın ardından ilk 11'de sahaya çıktı.

Arda Güler yedek soyundu

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, Austria Wien karşısında formasına kavuştu.

Ligde oynanan Adana Demirspor müsabakasında ailevi sebeplerle kadroda yer alamayan Arda, Austria Wien maçına yedek kulübesinde başladı.

Taraftardan yoğun destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Austria Wien karşılaşmasına yoğun ilgi gösterdi. Tribünlerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesi oyuncularını tek tek tribünlere çağırarak destek verdi.