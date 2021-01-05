Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 22:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Campi, Fatih Karagümrük'e kiralandı
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, Arjantinli stoper oyuncusu Campi'yi bedelsiz olarak sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiraladı.
Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) açıklamada yapıldı.
Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır" denildi.
Etiketler: Trabzonspor Fatih Karagümrük Süper Lig
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