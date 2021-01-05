Bordo-mavililer, 4.5 yıllığına anlaşmaya vardığı genç futbolcu için başkent ekibine 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün profesyonel oyuncusu Berat Ayberk Özdemir'in kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.

22 yaşındaki futbolcu kırmızı-siyahlı ekipte bu sezon forma giydiği 13 lig maçında 3 gol kaydetti.