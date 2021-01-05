Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Okan Buruk'un cezası 3 maça indirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tahkim Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un 5 maçlık cezasını 3 maça indirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 5 Ocak 2021 tarihli kararını açıkladı.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 5 resmi müsabakadan men ve 38 bin TL para cezasına çarptırılan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un cezasında indirime gidildi.
Yapılan açıklamada, Okan Buruk'un cezasının 3 resmi müsabakadan men ve 25 bin 500 TL para cezasına indirildiği kaydedildi.
Medipol Başakşehir Kulübü'nün cezanın ertelenmesine yönelik başvurusu ise reddedildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir TFF
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