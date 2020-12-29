TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği kaydedildi.

Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Okan Buruk'a toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca Buruk'un söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 38 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.