Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 18:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Okan Buruk'a 5 maç men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a 5 maç men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'a çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği kaydedildi.
Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Okan Buruk'a toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.
Ayrıca Buruk'un söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 38 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.
Etiketler: Medipol Başakşehir Son Dakika TFF
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