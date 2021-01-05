Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve iki penaltı, bir kırmızı kartın yanı sıra yedi gole sahne olan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor güldü.

Konyaspor lig tarihinde ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı aynı sezon içinde yendi.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 41 ve 46'da Erdon Daci, 82'de penaltıdan Uğur Demirok ile 90+2'de Artem Kravets kaydetti.

Galatasaray'ın gollerini ise biri penaltıdan olmak üzere Mbaye Diagne(2) ile Oğulcan Çağlayan attı.

Bu sonuçla Konyaspor puanını 22'ye yükseltirken, Galatasaray 30 puanda kaldı.

Maçtan öne çıkanlar

Erdon Daci'nin 41. dakikada attığı golle Konyaspor, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. 45+3. dakikada Mbaye Diagne skora denge getirdi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Konyaspor, 46. dakikada yine Erdon Daci ile golü buldu: 2-1. Galatasaray, 77. dakikada Mbaye Diagne'nin penaltı golüyle skoru yeniden eşitledi: 2-2.

Konyaspor'da teknik direktör İsmail Kartal itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

82. dakikada bu kez Uğur Demirok penaltıdan topu ağlara gönderdi, Konyaspor yeniden öne geçti: 3-2. Artem Kravets, 90+2. dakikada sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı.

90+4. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın golüyle skor 4-3 oldu.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 kaybetti.