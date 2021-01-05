Süper Lig'in 17. haftasındaki Gaziantep FK-MKE Ankaragücü karşılaşması 2-0 bitti.

18. dakikada sol kanattan hızla ileri çıkan Kenan Özer'in pasında, Ankaragücü savunması ters bir vuruş yaptı. Bu topa Kenan kafayı vurdu, kaleciden seken meşin yuvarlağa kale alanı önünde bu kez Muhammet Demir kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

22. dakikada paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Maxim ortaladı, Muhammet Demir'in kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top yandan az farkla dışarı gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci yarı

53. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda Djilobodji kafayı vurdu, kaleci Friedrich çizgi üzerinde topu son anda çelmeyi başardı.

68. dakikada Enver Cenk Şahin'in kafa pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Muhammet Demir ceza alanına girerken pasını çıkardı, önünü boşaltan Maxim topu ağlara yolladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

70. dakikada maçın hakemi Alper Ulusoy VAR ile yaptığı görüşme sonrası golü geçerli saydı. 1-0

84. dakikada sağ kanattan gelişen Ankaragücü atağında Lobzhanidze ortaladı, Djilobodji'nin ters vuruşunda kaleye yönelen top az farkla kornere çıktı.

90+5. dakikada ev sahibi takım farkı ikiye çıkardı. Kontra atakta topu alan ve ceza sahasına giren Enver Cenk Şahin, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu yeniden tamamlayan Enver Cenk Şahin, farkı ikiye çıkardı. VAR ile kısa bir görüşme yapan hakem Alper Ulusoy golü geçerli saydı.

Maç, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

[Fotoğraf: AA]

Gaziantep FK'dan TELETEX paylaşımı

Gaziantep FK, maçın ardından puan durumunu TELETEX üzerinden paylaştı.

Kulübün sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Günün maçlarından puan durumu" notuna yer verildi.