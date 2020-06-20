Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çağlarlı Leicester 1 puana razı oldu
[Fotoğraf: DHA]
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü’nün formasını giydiği Leicester City, deplasmanda Watford ile 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Premier Lig 30. haftasında Çağlar Söyüncü’nün takımı Leicester City, deplasmanda Watford’a konuk oldu.
Vicarage Road’da oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Konuk ekip, 90. dakikada Ben Chilwell’in golüyle mücadelede öne geçmeyi başardı.
Watford’da 90+3. dakikada sahneye çıkan Craig Dawson, attığı golle maçın skorunu tayin etti.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, mücadeleye ilk 11’de başlarken, 90 dakika sahada kaldı.
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