Galatasaray Başkanı Yardımcısı Kaan Kançal, sarı-kırmızılıların video konferans yönetimiyle gerçekleşen haziran ayı olağan divan kurulu toplantısında genel ve mali konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Kançal, koronavirüs salgını öncesinde ligde iyi bir çıkış yaptıklarını ifade etti.

"Takımımız iyi mücadelesiyle zirveye 3 puan yaklaşmıştı. Pandemi nedeniyle verilen aradan sonra oynadığımız ilk maçta yaşadığımız yenilgi ve talihsiz sakatlıklar bizleri üzdü. Ancak şampiyonluk iddiamız devam etmektedir. Teknik ekibimize ve futbolculara güvenimiz tamdır."

"Nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon euro"

Kaan Kançal, Süper Lig’e verilen ara öncesi son Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanması nedeniyle tüm gişe hasılatını, iade etmek suretiyle kaybettiklerini söyledi.

"Pandemi sürecinde yayın gelirlerimiz tamamen durmuştur. Mart, nisan ve mayıs gelirlerimizi alamadık. Mağazalarımız kapatılmıştır. Satamadığımız stokların maliyeti oluştu. Bu dönemde kur farkı zararlarımız oldu. Sponsorlarımız sağ olsun, çok fazla zarar etmeden biraz vade ötelemeleriyle tahsilatlarımızı yapabildik. Ancak ekonomik daralma sebebiyle önümüzdeki sezon sponsorluk gelirlerimizde muhtemel bir azalma söz konusu olacaktır. Gişe hasılatımız kesilmiştir. Daha da önemlisi belirsizlik sebebiyle önümüzdeki sezon için yapmayı planladığımız gişe satışlarını yapamıyoruz. Tüm bunların bize yaptığı nakit akış kaybı yaklaşık 35 milyon Euro'dur. Yani yaklaşık bir UEFA Şampiyonlar Ligi gelirimizi kaybettiğimizi söyleyebilirim."

[Fotoğraf: İHA Galatasaray Başkanı Yardımcısı Kaan Kançal]

"Futbolcularımızdan feragat etmelerini talep ettik"

Kaan Kançal, koronavirüs salgını sürecinde bazı önlemler aldıklarını açıkladı.

"Sosyal bir kurum olmanın sorumluluğuyla herhangi bir işten çıkarma, küçülme operasyonuna gitmedik. Devletimizin bize sağladığı kısa çalışma ödeneğinden faydalandık. Ancak bu yükümüzü ufak bir nebze azaltabildi. Kulübümüzün maruz kaldığı zararları en hafif şekilde atlatabilmek için elimizden geldiğince çalışıyoruz. Yükümüzü azaltabilmek için aldığımız bir diğer tedbir de futbolcu ve teknik kadrolarımızdan, önerilerini de dikkate alarak maaşlarından indirim yapmak suretiyle feragat etmelerini talep ettik. Futbolcu görüşmelerimizin tamamına yakını olumlu bir şekilde sonuçlandı. Bunun tamamlanmasıyla birlikte amatör şubelerimizle de benzer bir çalışma yapmayı planlıyoruz."

Borç 1 milyar 656 milyon TL

Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, divan toplantısında ayrıca mali durum hakkında sunum gerçekleştirdi.

Kançal, 31 Mart 2020 itibarıyla konsolide net borcunun 1 milyar 656 milyon TL olduğu açıkladı. Kaan Kançal, bu yılın ilk üç ayında 33.8 milyon TL gelire karşın 103.4 milyon TL giderlerinin olduğunu ifade etti.

Yusuf Günay'dan Tarık Günay ile ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da sarı-kırmızılı basketbol takımında oynayan akrabası Tarık Günay ile ilgili açıklama yaptı. Günay, Tarık Günay'ın vefat eden ağabeyinin torunu olduğunu aktardı.

"TED Ankara Koleji'nde öğretim gördü, orada basketbol oynuyordu. 2015 yılında yapılan genç erkekler basketbol turnuvasında birinci forvet seçildi. Yönetim kurulu üyesi olmadığım süre içerisinde Galatasaray Basketbol Şubesi, Tarık'ı almak için uğraş verdi. Fakat TED Ankara Koleji buna izin vermedi, yüksek bonservis bedeli istedi. 18 yaşına geldiğinde bonservisini eline aldı ve Galatasaray'a transfer edildi. Bir yıldır Galatasaray Genç Takımı'nda oynuyor. Tarık, milli takıma seçilmiş bir oyuncu. Bir gram torpilim söz konusu değildir. Kendisiyle Türkiye Basketbol Federasyonunun öngördüğü en altta limitten sözleşme yapılmıştır."

Yaklaşık 4 saat süren toplantı, üyelerin görüş, öneri ve dilekleriyle sona erdi.