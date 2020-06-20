Doğanşar Kaymakamlığının davetlisi olarak ilçeye gelen bir grup yamaç paraşütü sporcusu, bölgede keşif uçuşları yaptı.

Kaymakam Onur Aykaç, il merkezinden gelen bir grup sporcuyu ilçelerinde ağırladıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Aykaç, yamaç paraşütü sporcularının güzergah çalışması için uçuş gerçekleştirdiğini belirtti.

"Sporcularımız gerek deneme uçuşlarında gerekse daha sonraki uçuşlarda Doğanşar'ın coğrafyasını yamaç paraşütü açısından beğendi. Bundan sonraki süreçte özellikle doğasever sporcularımızı Doğanşar'a bekliyoruz. Hem yamaç paraşütünde hem de bundan sonra yapacağımız diğer etkinliklerimizde macera severlerimizi Doğanşar'da ağırlamaktan memnuniyet duyarız."

Doğanşar Belediye Başkanı Halil Balık ise ilçelerinde yamaç paraşütü yapmaya uygun alanların bulunduğunu ifade ederek, "Paraşütçü arkadaşlarımız doğayı, hava şartlarını ve iklimi beğendi. İnşallah bunun devamını yapacağız." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Yamaç paraşütü sporcusu Mehmet Yalman da ilk kez Doğanşar'da uçuş yapmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Buranın gerek doğası gerek iklimi çok hoşumuza gitti. Sivas'ın ikliminden biraz farklı Karadeniz iklimini andırmakta. Hem doğa sporları hem de ekstrem sporları açısından buranın çok güzel doğası var." ifadelerini kullandı.

Sporcu Sultan Uzun, ilk kez geldiği Doğanşar'da güzel bir uçuş gerçekleştirdiğini, bölgenin çok güzel bir iklimi olduğunu söyledi.

Yamaç paraşütü pilotu Hüseyin Coşkun ise Doğanşar Kaymakamlığı ve Belediyesinin davetiyle ilçede çok güzel bir uçuş yaptıklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]