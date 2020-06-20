Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Polonya'da kısıtlı taraftar uygulaması
Polonya futbolunda hayat normale dönmeye başladı. Stadyumlara yüzde 25 oranında taraftar alınmasına izin verildi.
Koronavirüs salgını sonrası Avrupa'da hayat yavaş yavaş normale dönüyor.
Polonya 1. Ligi Ekstraklasa'da taraftarların stadyumlara girişine izin verilmeye başlandı.
Küme düşme turunda Gornik Zabrze ile Korona Kielce'yi karşı karşıya getiren maçta stadyumunun yüzde 25'ine taraftar alındı.
Stad girişinde Polonya Futbol Federasyonunun aldığı önlemler de dikkatten kaçmadı.Taraftarların stadyuma girerken, ateşleri ölçüldü.
Ellerin dezenfekte edilip, maske takma zorunluluğu getirildi. Taraftarlar karşılaşmayı izlerken maskelerini çıkartmasına ise izin verildi.
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