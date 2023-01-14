Türkiye Boks Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Oktay Çiçek, yaptığı açıklamada, Çeşme Spor Salonu'ndaki şampiyonanın katılanların 12 sıklette mücadele edeceğini söyledi.

Çiçek, organizasyonda yaklaşık 250 sporcunun yer alacağını kaydetti.

"Yarın eleme müsabakalarıyla başlayacak şampiyona 20 Ocak Cuma günkü finallerle tamamlanacak. Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarımızın da yer alacağı organizasyona tüm sporseverleri bekliyoruz."