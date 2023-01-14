Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası İzmir'de başlayacak
[AA arşiv]
İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilecek Dinçer İlhan Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, yarınki eleme müsabakalarıyla başlayacak.
Türkiye Boks Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Oktay Çiçek, yaptığı açıklamada, Çeşme Spor Salonu'ndaki şampiyonanın katılanların 12 sıklette mücadele edeceğini söyledi.
Çiçek, organizasyonda yaklaşık 250 sporcunun yer alacağını kaydetti.
"Yarın eleme müsabakalarıyla başlayacak şampiyona 20 Ocak Cuma günkü finallerle tamamlanacak. Dünya ve Olimpiyat şampiyonlarımızın da yer alacağı organizasyona tüm sporseverleri bekliyoruz."
Etiketler: İzmir
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