Erzurum'da yaşayan 8. sınıf öğrencisi doğuştan görme engelli milli sporcu Adıyamanlı 14 yaşındaki Yaman Rüzgar, çocuk yaşlarda ilgi duyduğu yüzmede kendini geliştirip profesyonel sporcu oldu.

Katıldığı müsabakalarda bir yılda 10 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu elde eden milli yüzücü, antrenörü Mehmet Karyağdı gözetiminde kentteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılı sporcu, İngiltere'de 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kota alıp olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Yaman Rüzgar, çocuk yaşlarda ilgi duyduğu yüzme sporuyla hayata tutunduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Sporcu, daha iyi yüzücü olmak için antrenmanları hiç aksatmadığını ve kendisini geliştirmek için gayret ettiğini anlattı.

"Antrenman ve çalışmalar iyi gidiyor, yoğun şekilde şampiyonlara hazırlanıyoruz. Bu yıl İngiltere'deki dünya şampiyonası var, oradan başarıyla dönmek istiyorum."

Yaman Rüzgar, geçen yıl Isparta'da kazandığı 4 altın 2 gümüş madalya ile Türkiye şampiyonluğunu 10'a çıkardığını belirterek, aile ve çevresindeki herkesin kendisine destek verdiğini aktardı.

"Engellerimi yıktım, gözümde kalan engeli de göz ardı ediyorum"

Yaman Rüzgar, engelli tüm bireylere spor yapmayı önerdi.

"Hedefim Allah'ın izniyle olimpiyatlara gitmek. Engellerimi yıktım, gözümdeki engeli de göz ardı ediyorum. Engelliler evlerinde oturup kalmasın, toplum onları dışlamaz. Spor insana güç verir, sporla daha pozitif oluyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. Ülkemizi İngiltere'de en iyi şekilde temsil edip oradan olimpiyatlara gidip bayrağımızı dalgalandırmayı ve tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum."

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Mehmet Karyağdı: Olimpiyatlara katılabilir, güven veriyor

Yüzme antrenörü Mehmet Karyağdı ise geçen yıldan bu yana katıldığı yurt içi ve dışı yarışlardan hep başarıyla dönen Yaman Rüzgar ile yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Karyağdı, Erzurum'da spor tesislerinin her anlamda yeterli olduğunu belirtti.

"İngiltere'de düzenlenecek şampiyonada kota almak için yoğun çalışıyoruz. Yaman, olimpiyatlara katılabilir, güven veriyor, çalışkan, disiplinli ve antrenmanı hiç kaçırmıyor. Bu durum eğitimini ve sosyal hayatını da engellemiyor. Ne okulundan ne de antrenmanında ödün vermiyor. Tüm engelli kardeşlerimizi tesislerimize bekliyoruz."