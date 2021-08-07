Trabzonspor Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, milli boksör Busenaz Sürmeneli'nin, olimpiyat tarihinin ilk şampiyon boksörü olduğu vurgulandı.

Sürmeneli, 13 yıllık emeğinin karşılığını aldığını ifade etti.

"Tarihi bir başarıya imza atan sporcumuz Busenaz'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ağlamak istemiyordum ama marşımızı dinlerken kendimi tutamadım. İnanılmaz mutluyum. Çocukluk hayalim gerçek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile maç sonrası görüştüm. Kendisine 2013 yılında verdiğim sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, kulübüm Trabzonspor'a ve değerli hocam Cahit Süme'ye, bugüne kadar birlikte çalıştığım ekibime teşekkür ediyorum. Ayrıca bir yıl önce vefat eden dedeme verdiğim madalya sözünü de tutmanın gururu içindeyim. İnşallah bir, iki olimpiyat daha görüp adımı altın harflerle tarihe yazdırmak istiyorum. Ülkeme daha da çok madalya getirmek arzu ediyorum."

Busenaz Sürmeneli, Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına ilişkin de konuştu.

"Daha önce ülkemizde orman yangını çıkaranlara tepkimiz olmuştu. Bu duruma çok üzüldüm. O bölgelerde insanlarımızın canı yandı. Onların acısını biz de buradan hissettik. Bu madalya ile onları biraz olsun mutlu edebildiysem ne mutlu bana. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum."

Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de değerlendirmelerde bulundu.

"Büyük bir gurur, büyük bir onur. Yılların emeğinin karşılığını aldık. Olimpiyat tarihimize bir ilki yazdırdık. Altın madalya kazanan ilk kadın boksörümüz Busenaz artık. İstiklal Marşımızı burada gururla söyledik. Ülkeme, şehrime ve kulübüme bu başarı armağan olsun."

Trabzon'da olimpiyat şampiyonluğu sevinci

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu ile Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) milli boksör ve güreşçilerle bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Vali Ustaoğlu, Busenaz Sürmeneli'nin final maçını milli sporcularla birlikte izledi. Ustaoğlu, İlk defa bir olimpiyat şampiyonunu Trabzon'da karşılayacaklarını ifade etti.

"Başta Trabzonspor'a, onu bugünlere getiren ailesine, hocasına, herkese teşekkür ediyorum. 83 milyonumuzu gözyaşına boğan Busenaz kızımızı tebrik ediyorum."

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, şehir merkezinde bazı iş yerlerinde vatandaşlar final mücadelesini ekranlardan büyük bir heyecanla izlediler, Sürmeneli'yi ayakta alkışladılar.