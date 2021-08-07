Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

Kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti.

KARATEDE 3. MADALYA!

#Tokyo2020'de milli karatecimiz Uğur Aktaş, yarı finalde İranlı rakibi Sajad Ganjzadeh'e mağlup oluyor ve ülkemize karatedeki üçüncü madalyayı getiriyor!



Tebrikler ve teşekkürler Uğur! pic.twitter.com/RnqUgg5eC1 — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021

Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı.

Uğur Aktaş:



"Biraz buruk bir sevinç var içimde. Altın olsun çok istiyordum ama nasibimizde bronz madalya varmış. Dua eden, destek veren herkesten Allah razı olsun." pic.twitter.com/TSiGGHKtFS — TRT SPOR Yıldız (@trtsporyildiz) August 7, 2021

Aktaş'ın bu madalyasıyla Türkiye, Tokyo'da 13. madalyasını kazandı. Öte yandan Türkiye, 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'ndaki 12 madalyalık rekoru da kırdı. Tokyo 2020, Türkiye’nin en çok madalya kazandığı Olimpiyat Oyunları oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.