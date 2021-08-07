Galatasaray'da, St. Johnstone ile oynanacak ikinci maç öncesinde kalede problem yaşanıyor. Muslera’nın kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle İskoçya deplasmanında kaleyi kimin koruyacağı merak ediliyor.

Uruguaylı kalecinin ihracından sonra oyuna genç file bekçisi Berk Balaban dahil olmuştu. Teknik direktör Fatih Terim, kaleci antrenörü Fadıl Koşutan’a hem Berk, hem de İsmail Çipe'yi hazırlaması talimatını verdi.

Terim'in, rövanş maçında ilk tercihi İsmail Çipe olacak. Teknik heyet, maç içinde yaşanabilecek olumsuz bir durum karşısında genç eldiven Berk Balaban’ın da oynayacak durumda olmasını istiyor.

İsmail Çipe, 2010 yılında Hatayspor alt yapısından Galatasaray’a transfer olmuştu. 26 yaşındaki kaleci, Galatasaray kariyerinde A takımda toplamda 8 maça çıkarken kalesinde 11 gol gördü.

İsmail Çipe, Galatasaray'da son resmi maçına Mayıs 2019’da çıktı. Sarı kırmızılılar, o mücadelede Demir Grup Sivasspor'a 4-3 yenildi.

İsmail, çeşitli dönemlerde Bugsaş, Karagümrük, Tuzlaspor ve Kayserispor’da kiralık olarak forma giydi.