Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursaspor zor günler geçiriyor.

Bu durumun, kulübün Türkiye’de benzeri görülmemiş bir kaotik ortama girmesine, futbolcular ile yönetim, yönetimle kamuoyu, kamuoyu ile divan, divanla genel kurul arasında uzaklaşmaya sebep olduğu vurgulandı.

"Çok istenmesine rağmen bilinen pandemi ve zorunlu sağlık sebepleri nedeni ile divan genel kurulu toplantıları maalesef gerçekleştirilememiştir. Bu süre içinde, Başkan ve yönetim kurulu tarafından, idari ve mali konularda, hiçbir şekilde bilgi paylaşımının yapılmaması kabul edilebilir bir davranış değildir. Sonuç olarak gidişatın hem kulübe hem futbolculara daha fazla yansımaması inancı ile yönetimin derhal istifa edip mayıs kongresine kadar kurulacak bir ekibin, şehrin mülki amirleri tarafından denetlenerek yürütülmesi Bursaspor'un geleceği açısından önem arz etmektedir. Divan Yönetim Kurulu olarak bu isteğimizi hem kamuoyuna hem Bursaspor Yönetim Kuruluna, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla, yazılı ve şifahi olarak paylaşacağımızı arz ederiz."

Yeşil-beyazlı takımın oyuncuları dün akşam 3-1 kazandıkları Ankaraspor maçının ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ortak bildiride, sezon başından bu yana kendilerinin ve kulüp personelinin maaşlarının ödenmediğini iddia etmişti.