TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da ekonomik sorunlar devam ediyor. Yeşil beyazlı futbolcular, sezon başından bu yana maaş alamadıklarını belirten bildiri yayınladı.

Bildiride, "Bu kulübe gönül verenlerin başını eğmemek adına, aylardır büyük fedakarlıklar yaparak mücadele ediyoruz." ifadeleri kullanıldı; verilen senetlerin geçersiz çıktığı, primlerin geciktiği ve aylardır personel maaşlarının ödenmediği öne sürüldü.

Ayrıca, "Bu konuyu kamuoyuyla bir şekilde paylaşmak durumunda kaldığımız için taraftarlarımızdan ve camiamızdan "biz" özür diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bursasporlu futbolcular, imza attıkları açıklamayı sosyal medya hesaplarından da kamuoyu ile paylaştı. Bursaspor yönetiminden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.