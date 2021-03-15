Galatasaray'da Radamel Falcao, eski günlerine döndüğünün sinyalini veriyor. Yıldız futbolcu, son 2 maçta attığı 3 golün yanı sıra ortaya koyduğu futbolla teknik heyeti memnun etti.

Galatasaray kariyerinde sakatlıklarla boğuşan tecrübeli isim, şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilen bu dönemde formunu yükselterek takımına faydalı olmaya başladı.

Bu sezon sadece 12 karşılaşmada sahaya çıkan Falcao, gol sayısını 8’e yükseltti. 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon şu ana kadar 81 dakikada 1 gol atma ortalamasıyla da ligin en başarılı golcüsü olma unvanını eline geçirdi.

Falcao, Galatasaray’da en çok eleştiriyi yaşadığı sakatlıklar nedeniyle aldı. Kolombiyalı golcü, sarı kırmızılılarda toplam 40 maç kaçırdı.

Radamel Falcao, son sakatlığını ise 15. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde üst adele grubunda yaşadı.

Yıldız oyuncu, sakatlık sorununa çözüm bulmak için İspanya'da yaklaşık 1 ay tedavi oldu. Fizyoterapist Joaquin Juan’la çalışan golcü futbolcu, sakatlığının tüm izlerini sildi.

Falcao, ilk sezonunda da sakatlık sorunu yaşamasına karşın istatistiklerde yine ön plana çıkmıştı. 22 maç oynayan Kolombiyalı golcü, 11 kez fileleri havalandırmıştı.